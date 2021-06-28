Украинцы уезжают в Европу, а в России – только сказки о том, как все хорошо с футболом, – Канчельскис

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", киевского "Динамо" и "Шахтера" Андрей Канчельскис считает, что никто из россиян не перейдет в европейский чемпионат после неудачного выступления на Евро-2020. По его словам, игрокам из РФ нужно взять пример с украинцев, которые в последнее время часто пробуют свои силы за границей.

В интервью изданию "Спорт24" он отметил, что именно этим объясняется разница в результатах нашей сборной и российской команды на континентальном первенстве.

"Не думаю, что на наших парней кто-то обратил внимание. Предложений из топ-5 лиг ждать точно не стоит, туда с таким уровнем никак не попасть. Но надо обязательно уезжать в ту же Бельгию или Нидерланды. Я всегда поддерживаю инициативу игроков уехать в Европу. Уровень чемпионата у нас крайне слабый. Украинцы, вон, уезжают в Бельгию. За последние 5 лет 200 украинских футболистов уехали в разные европейские чемпионаты: Бельгия, Польша, Испания. Вот у них и есть результат, а наших сколько уехало, трое? В чемпионате Украины маленькие зарплаты, поэтому люди стремятся уехать заработать в Европу. А у нас только рассказывают сказки о том, как все хорошо с футболом", – поделился своим мнением Канчельскис.

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Напомним, что на Евро-2020 Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией и вылетела с турнира. Сборная Украины вышла в плей-офф с третьей позиции и сыграет со Швецией в 1/8 финала чемпионата. Стали известны котировки букмекеров на это противостояние.

Отметим, что трансляции матчей континентального первенства можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя неудачное выступление на ЧЕ-2020, капитан команды РФ Артем Дзюба заявил, что он и его партнеры "обкакались". Прилетев в Москву, он нагрубил одному из журналистов.