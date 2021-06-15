Франция – Германия: смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2020

Во вторник, 15 июня, состоится один из самых ожидаемых матчей группового раунда Евро-2020. Сборная Франции встретится с Германией.

Поединок пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ФРАНЦИЯ – ГЕРМАНИЯ

Евро-2020. Группа F

1-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

Главный арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Арбитр VAR: Хуан Мартинес (Испания)

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Канте, Погба, Рабьо, Гризманн – Бензема, Мбаппе

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс – Хаверц, Мюллер, Гнабри

Видео дня

15 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей зрелищного футбола! Именно таким, хочется верить, и будет сегодняшний поединок французов с немцами. Ждем красивых голов, вкусных комбинаций и филигранных пасов! Хочется верить, что эти команды порадуют нас больше, чем испанцы в матче со шведами.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ФРАНЦИЯ – ГЕРМАНИЯ

Поединок покажут телеканалы "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2". В России игру можно будет увидеть на "Первом канале". Также будет доступна трансляция на каналах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦИЯ – ГЕРМАНИЯ

Букмекеры явного фаворита назвать затрудняются, это и неудивительно. Однако небольшое предпочтение они все же отдали Франции – коэффициент 2.75. Вероятность победы Германии оценили в 2.86. На ничью дают 3.20.

СУДЬИ МАТЧА ФРАНЦИЯ – ГЕРМАНИЯ

Встречу рассудит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. На линиях ему будут подсказывать Хуан Юсте и Роберто Алонсо, арбитр VAR – Хуан Мартинес. Четвертым арбитром назначили серба Срджана Йовановича.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции: "Для старта на турнире это грандиозный матч как для нас, так и для немцев. Обе наши команды входят в число лучших в Европе. Наша цель – играть эффективно в обеих штрафных площадках, ведь именно там будет решаться судьба матча".

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии: "Я спокоен и расслаблен. Думаю, за последние 14 дней мы сделали все то, что хотели. Будет важно увидеть, чего команда достигла за те несколько недель, в матче против такой топовой команды, как Франция".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Сильнейшие европейские сборные отлично знают друг друга, ведь встречались на футбольных полях аж 31 раз! Правда, 24 поединка имели товарищеский статус.

На счету французов 14 побед, еще 9 матчей остались за немцами. На двоих они наколотили 95 голов! То есть, в среднем забивают 3 мяча.

Последний раз соперники пересекались в рамках Лиги наций. В домашнем матче Германия сыграла в сухую ничью, а на выезде уступила со счетом 1:2.

Как писал OBOZREVATEL, Украина стартовала на Евро-2020 с поражения от Нидерландов, хоть и сумела забить два красивых гола – отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

СМИ сообщали, что после первого тайма этого матча между двумя игроками сборной произошел конфликт. Хотя в команде эту информацию опровергли.

Украинские болельщики, несмотря на поражение, положительно оценили игру подопечных Андрея Шевченко.

Впереди нашу сборную ждут два ключевых матча против Северной Македонии и Австрии.