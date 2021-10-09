Финляндия – Украина: видео голов отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу победила в матче 7-го тура отбора на чемпионат мира-2022 против команды Финляндии. Встреча состоялась в Хельсинки на Олимпийском стадионе.

Счет был открыт уже на 4-й минуте после потрясающего удара Андрея Ярмоленко. Хавбек "Вест Хэма" взял на себя инициативу и безотпорно пробил под правую штангу.

Через четверть часа финны смогли сравнять счет, благодаря неразберихе в нашей штрафной. Победный счет установил Роман Яремчук на 34-й минуте.

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Финляндия – Украина 1:2

Голы: 0:1 – 4 Ярмоленко,

1:1 – 29 Пукки,

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1:2 – 34 Яремчук.

Финляндия – Градецки, Араюури, Райтала, Вяйсянен, Лам, Луд, Камара, Тойвио, Алхо, Похьянпало, Пукки.

Украина – Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Цыганков, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Забарный, Яремчук.

Предупреждение: Кривцов (37).

До этого матча Украина и Финляндия на уровне футбольных сборных пересекались трижды. Два раза побеждали наши соотечественники. Еще одна игра завершилась вничью. Это был матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022.

Тогда Украина вела в счете, но на 89-й минуте 89-й минуте Виталий Миколенко привез пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в этом отборе еще не побеждала.

В первом туре подопечные Андрея Шевченко сенсационно ушли от поражения в игре против Франции (1:1).

Спаренные встречи третьего тура против Казахстана завершились со счетом 1:1 и 2:2, как и гостевая игра с французами (1:1).