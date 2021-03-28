Украина – Финляндия: видео голов отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу обидно упустила победу в матче второго тура квалификации на чемпионат мира-2022 .

Подопечные Андрея Шевченко на столичном НСК "Олимпийский" сыграли вничью с командой Финляндии.

Счет был открыт на 80-й минуте. Бразильский украинец "Шахтера" Жуниор Мораес откликнулся на передачу Караваева, и опередив защитника, буквально вонзил мяч в ворота.

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Украина – Финляндия 1:1

Гол: 1:0 – 80 Мораес.

1:1 – 89, пенальти Пукки.

Украина – Бущан, Соболь, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваев, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 67).

Финляндия – Йоронен, Араюури, Тойвио, О`Шонесси, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Похьянпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тэйлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пукки.

Предупреждения: Матвиенко (56), Соболь (81), Камара (87), Бущан (87), Тойвио (90).

Удаление: Миколенко (88).

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Украина совершила громкую сенсацию, уйдя от поражения в матче с Францией. Встреча в Париже завершился со счетом 1:1.