ФИФА устроила подставу сборной России перед матчем с хозяевами ЧМ-2022

Товарищеский матч сборной России с командой Катара, который состоится 12 сентября, не будет учитываться в международном рейтинге. Представители страны-агрессорки после долгих поисков смогли найти спарринг-партнера, однако сам поединок официально признан не будет.

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству "РИА Новости" заявили в Российском футбольном союзе (РФС). В организации сослались на Международную федерацию футбола (ФИФА).

"Матч сборной России против команды Катара не пойдет в зачет рейтинга ФИФА", – отметили в РФС. Сама встреча состоится на стадионе "Аль-Джануб" в Эль-Вакре, где проходили матчи чемпионата мира 2022 года.

Напомним, в сентябре россияне сыграют еще два матча с олимпийской сборной Египта, что назвали "эталонным позорищем". Кроме того, болельщики подняли на смех решение тренерского штаба Валерия Карпина, который вызвал на тренировочный сбор национальной команды 49 футболистов.

Ранее от поединков против представителей РФ отказались национальные сборные Египта, Бахрейна и Омана. Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма сборной России по футболу вызвала издевательства болельщиков, которые предложили нанести на нее "букву Z и портрет нацлидера на груди".

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