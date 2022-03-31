ФИФА не разрешила показать войну в Украине и последствия нападения России

Директор телеканала "Футбол" Александр Денисов у себя в Facebook выложил видео, которое должно было демонстрироваться на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). В этом видеообращении президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко к конгрессу ФИФА были добавлены кадры преступлений российских военных в Украине.

Однако ФИФА запретила демонстрировать на экране кадры войны в Украине. Было удалено все, связанное с разрушениями и гибелью украинцев от нападения России. В результате осталось лишь выступление главы УАФ.

Кроме того, конгресс ФИФА утвердила русский язык, как один из шести официальных языков ФИФА. Также чиновники Международной федерации отказались включать в повестку дня вопрос об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА.

Видео дня

"Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины", – написал Денисов.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о войне в Украине. Полномасштабное вторжение российских оккупационных войск в нашу страну Инфантино назвал "ужасным конфликтом", однако заметил, что подобные "ситуации" происходили по всему миру.

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