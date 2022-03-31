ФИФА не стала дополнительно наказывать Россию за войну в Украине, которую назвала 'ужасным конфликтом'

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не стал рассматривать вопрос об исключении или приостановлении членства России в организации на фоне военного вторжение страны в Украину. Голосование по этому дело даже не поднималось.

При этом члены конгресса ФИФА приняли решение о немедленной приостановке членства национальных федераций Пакистана, Зимбабве и Кении. Наказание связано с нарушением прав человека и вмешательством правительств в футбольную деятельность.

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При этом президент ФИФА Джанни Инфантино в своей речи к участникам конгресса вспомнил о войне в Украине, которую назвал "ужасным конфликтом". Он призвал политиков остановить насилие.

"Я надеюсь, что ужасный конфликт в Украине будет остановлен. Как и в любом другом регионе мира. Как можно скорее. Футбол может сыграть малую роль в восстановлении отношений, взаимопонимания. В мире и в Украине. Я хочу попросить всех, кто имеет власть и весомую политическую позицию: пожалуйста, остановите конфликты и войны. Пожалуйста. Для наших детей и нашего будущего", – сказал Инфантино.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Россия была готова рассмотреть возможность перехода в азиатскую футбольную конфедерацию в случае исключения из Европейского футбольного союза (УЕФА). Ранее все команды и сборные были исключены из международных соревнований, включая клубные турниры, чемпионаты Европы и мира, Лигу наций.

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