Евро-2020 15 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций

На чемпионате Европы по футболу-2020 во вторник, 15 июня, будут сыграны заключительные матчи первого тура группового этапа. В борьбу вступают представители квартета F, который поправу называют "группой смерти".

Центральная встреча состоится в Мюнхене, где действующие чемпионы мира французы сыграют с немецкой сборной. В другом поединке Португалия начнет защищать статус сильнейшей команды континента в игре с Венгрией. Вашему вниманию расписание матчей.

Видео дня

Евро-2020. 1-й тур

Группа F

Венгрия – Португалия – 19:00. Трансляция: "Футбол 1", "Футбол 2", "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1", "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет".

стадион "Пушкаш Арена", Будапешт

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Франция – Германия – 22:00. Трансляция: ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", Первый канал (Россия), "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет".

стадион "Арена Мюнхен", Мюнхен

Главный арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Нидерландам в стартовом матче Евро-2020, отыгравшись с 0:2. Поединок вошел в историю чемпионатов Европы по футболу.

Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко поддержал своих подопечных после игры с "оранжевыми". А российский журналист Алексей Андронов поприветствовал перфоманс нашей сборной словами "Слава Украине!".