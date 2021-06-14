Матч Нидерланды – Украина вошел в историю чемпионатов Европы по футболу

Матч первого тура Евро-2020 между Нидерландами и Украиной побил рекорд чемпионатов Европы по количеству голов, забитых во втором тайме после того, как в первой половине матча был зафиксирован счет 0:0. Поединок на "Амстердам арене" закончился минимальным поражением нашей национальной команды.

Как сообщается на официальной странице статистического портала Opta в Twitter, еще никогда на первенствах Старого света сборные не отличались пятью голами после перерыва, если до этого на табло горели нули.

Напомним, что на 52-й минуте Нидерланды вышли вперед после удачной игры Жоржиньо Вейналдума на добивании, а уже на 59-й "оранжевые" удвоили свое преимущество после точного удара Ваута Вегхорста.

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Все шло к победе хозяев, но Андрей Ярмоленко взял на себя инициативу и отыграл один мяч на 75-й минуте благодаря потрясающему удару из-за пределов штрафной. В одной из следующих атак наши соотечественники заработали стандарт, навес с которого замкнул Роман Яремчук.

Подопечным Андрея Шевченко не удалось сохранить ничейный счет, так как в концовке Дензел Дюмфрис выпрыгнул выше всех после подачи с фланга и точно пробил в ближний угол.

Следующими оппонентами сборной Украины на Евро-2020 станут Северная Македония (17 июня) и Австрия (21 июня). Очная встреча соперников нашей команды завершилась победой последних со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко прокомментировал результат поединка с Нидерландами, а Ярмоленко обратился к болельщикам.

Российский комментатор Алексей Андронов слоганом "Слава Украине!" отпраздновал гол нашей сборной в ворота "оранжевых".