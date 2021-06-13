Евро 2020 13 июня: где смотреть, расписание трансляций, календарь
В воскресенье, 13 июня, на чемпионате Европы состоятся очередные матчи 1-го тура группового этапа. Поединки в группе D и С пройдут в Лондоне, Бухаресте и Нидерландах.
Безусловно центральным поединком дня, для всех украинских болельщиков станет первый матч подопечных Шевченко на этом турнире. "Желто-синие" в Амстердаме сразятся с нидерландской сборной.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полное расписание игрового дня.
13 июня
Англия – Хорватия – 16:00. Трансляции: Футбол 1, Футбол 2, Россия 1, Беларусь 5
Группа D, Уэмбли (Лондон)
Главный арбитр: Даниэле Орсато (ITA)
Австрия – Северная Македония – 19:00. Трансляции: Футбол 1, Футбол 2, Матч ТВ, Матч Премьер, Беларусь 5
Группа С. Арена Националэ (Бухарест)
Главный арбитр: Андреас Экберг (SWE)
Нидерланды – Украина – 22:00. Трансляции: ТРК Украина, Футбол 1, Футбол 2, Первый канал (Россия), Беларусь 5
Группа С. Йохан Кройфф Арена, (Амстердам)
Главный арбитр: Феликc Брых (GER)
Как сообщал OBOZREVATEL, перед стартом сборная Украины оказалась в центре внимания из-за своей экипировки.
Россиянам не понравилось то, что и Украина изобразила на форме карту именно с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.
Российский футбольный союз (РФС) направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что форма нашей национальной команды якобы нарушает правила организации.
Позже УЕФА запретил лозунг "Героям слава!" на форме сборной Украины.
В Украинской ассоциации футбола (УАФ) нашли способ оставить на форме надпись "Героям слава!", а пресс-атташе нашей национальной команды Александр Глывинский заявил, что команда Шевченко собирается выступать на Евро-2020 с ранее запрещенным слоганом.
После этого сотрудники американского посольства в Украине надели желто-синюю форму нашей сборной, чтобы поддержать команду.
Этот же флешмоб поддержали и в посольстве Канады.
Напомним, что на групповом этапе кроме Нидерландов, украинцы сыграют с Австрией и Северной Македонией.
Напомним, что накануне игры с украинцам сборная Нидерланды понесла существенную потерю.