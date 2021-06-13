Евро 2020 13 июня: где смотреть, расписание трансляций, календарь

В воскресенье, 13 июня, на чемпионате Европы состоятся очередные матчи 1-го тура группового этапа. Поединки в группе D и С пройдут в Лондоне, Бухаресте и Нидерландах.

Безусловно центральным поединком дня, для всех украинских болельщиков станет первый матч подопечных Шевченко на этом турнире. "Желто-синие" в Амстердаме сразятся с нидерландской сборной.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полное расписание игрового дня.

13 июня

Англия – Хорватия – 16:00. Трансляции: Футбол 1, Футбол 2, Россия 1, Беларусь 5

Группа D, Уэмбли (Лондон)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (ITA)

Видео дня

Австрия – Северная Македония – 19:00. Трансляции: Футбол 1, Футбол 2, Матч ТВ, Матч Премьер, Беларусь 5

Группа С. Арена Националэ (Бухарест)

Главный арбитр: Андреас Экберг (SWE)

Нидерланды – Украина – 22:00. Трансляции: ТРК Украина, Футбол 1, Футбол 2, Первый канал (Россия), Беларусь 5

Группа С. Йохан Кройфф Арена, (Амстердам)

Главный арбитр: Феликc Брых (GER)

Как сообщал OBOZREVATEL, перед стартом сборная Украины оказалась в центре внимания из-за своей экипировки.

Россиянам не понравилось то, что и Украина изобразила на форме карту именно с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.

Российский футбольный союз (РФС) направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что форма нашей национальной команды якобы нарушает правила организации.

Позже УЕФА запретил лозунг "Героям слава!" на форме сборной Украины.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) нашли способ оставить на форме надпись "Героям слава!", а пресс-атташе нашей национальной команды Александр Глывинский заявил, что команда Шевченко собирается выступать на Евро-2020 с ранее запрещенным слоганом.

После этого сотрудники американского посольства в Украине надели желто-синюю форму нашей сборной, чтобы поддержать команду.

Этот же флешмоб поддержали и в посольстве Канады.

Напомним, что на групповом этапе кроме Нидерландов, украинцы сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Напомним, что накануне игры с украинцам сборная Нидерланды понесла существенную потерю.