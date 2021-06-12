Сборная Нидерландов понесла существенную потерю перед матчем с Украиной

Сборной Нидерландов предстоит обойтись без Маттейса де Лигта в первом групповом матче чемпионата Европы-2020 против Украины. 21-летний защитник "Ювентуса" не успел восстановиться после травмы паха, сообщает местный ресурс NU.nl.

Де Лигт получил повреждение на прошлой неделе во время тренировочного лагеря "оранжевых" в Лагуше, Португалия. После этого он частично тренировался с группой, но отказался от командных занятий.

"Поединок с Украиной для Маттейса наступил слишком рано. Мы не хотим рисковать. После этого у нас будет еще два групповых матча", – сказал тренер сборной Франк де Бур на пресс-конференции в Зейсте в субботу.

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"Если бы это было важная игра плей-офф, мы могли бы рискнуть. Он очень близок к выздоровлению, поэтому мы ожидаем, что вернется уже к следующему матчу. Это то, на чем сейчас сосредоточена реабилитация", – добавил наставник.

Де Лигта в построении нидерландской команды заменит Юрриен Тимбер. 19-летний игрок "Аякса" участвовал в двух последних товарищеских матчах против Грузии (победа 3:0) и Шотландии (2:2).

Де Бур подтвердил, что его подопечные сыграют против Украины по схеме 5-3-2, как и в предстоящих своих поединках. Стефан де Врей и Дейли Блинд займут место в центре защиты, а Дензел Дюмфрис и Оуэн Вейндал – на флангах.

Матч Нидерланды – Украина стартует 13 июня на "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме под руководством немецкого рефери Феликса Бриха. На стадион приглашены шестнадцать тысяч зрителей.

Северная Македония (17 июня) и Австрия (21 июня) также являются другими соперниками украинцев по группе C. Первая и вторая команда, а также и четыре лучших третьих команд из шести групп выходят в 1/8 финала.

Напомним, что матч Украины и Нидерландов начнется в 22:00. Уже были опубликованы прогнозы букмекеров, а также стало известно, какие телеканалы покажут игру.