"Эвертон" украинца Миколенко уволил главного тренера Рафаэля Бенитеса

Английский футбольный клуб "Эвертон" объявил об увольнении своего главного тренера. Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку после сенсационного поражения в 22-м туре АПЛ от "Норвича".

61-летний испанец, перешедший в "Эвертон" в июне 2021 года, уже покинул команду.

"О том, кто станет новым главным тренером, будет объявлено позже", – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января встреча "Норвич" - "Эвертон" завершилась со счетом 2:1, при этом два гола в ворота гостей были забиты с интервалом в несколько минут.

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В этой встрече за ливерпульцев дебютировал защитник сборной Украины Виталий Миколенко. 22-летний футболист провел на поле 90 минут и едва не привез в свои ворота третий гол.

После матча фанаты в социальных сетях раскритиковали украинца, назвав его "бесполезным мусором".

Для Виталия эта игра стала первой в составе ливерпульцев в английской Премьер-лиге. 8 января 22-летний черкасчанин вышел в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Халла" (3:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер Миколенко в "Эвертон" состоялся 1 января.

По неофициальной информации Миколенко в Англии будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю. Это приблизительно 2,1 млн гривен.

За такую сумму житель нашей столицы сможет приобрести 2-комнатную квартиру в спальном районе.