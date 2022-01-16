"Купили мусор". Дебют Миколенко в АПЛ вызвал бурную реакцию в Англии

Болельщики "Эвертона" раскритиковали выступление украинского защитника Виталия Миколенко в матче против "Норвича". 22-летний игрок сборной Украины дебютировал в АПЛ, проведя на поле все 90 минут.

В одном из эпизодов Виталий допустил серьезную ошибку, которая едва не привела к голу. В простой ситуации футболист отдал пас назад голкиперу, не посмотрев, что там находится нападающий чужой команды.

За свою игру Миколенко от авторитетных статистических порталов WhoScored и SofaScore получил 4-ю оценку в своем клубе.

Английские фанаты считают, что реальный уровень украинца не соответствует ожиданиям.

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"Этот Миколенко на порядок хуже, чем Нкунку. А с Динем [которого недавно продал "Эвертон"] даже речи не идет".

"Миколенко – гр*баное де*ьмо. Мы за 23 [млн евро] купили мусор".

"А люди стонали про Диня! Миколенко был убог. Хотя не только он".

"Этот Миколенко должен был оставаться в Украине, где он выглядел неплохо, он де*ьмо"

"Миколенко выглядит как плохая замена Диню и хуже, чем Билялетдинов. Украинец недостаточно хорош для этой лиги"

Стоит отметить, что ряд фанатов высказали сочувствие украинскому футболисту, который был вынужден с первых дней проводить полные матчи.

"Абсолютно невероятно, что Миколенко в 22 является нашим основным левым защитником без альтернативы. Во всем виноват тренер, бесполезный придурок!"

"Миколенко, который очевидно не в форме (не его вина из-за сезона в Украине) попадает в основу. Паттерсон, полностью в форме в "Рейнджерсе" (середина сезона) не выходит на поле. Почему?"

"Не понимаю, почему Диня выкинули из клуба, сделав выбор в пользу Миколенко. Похоже на то, как Бенитес пытался выжить Хаби Алонсо в пользу Гарета Барри. До сих пор не понимаю этого".

Для Виталия эта игра стала первой в составе ливерпульцев в Английской Премьер-лиге. 8 января 22-летний черкасчанин вышел в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Халла" (3:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер Миколенко в "Эвертон" состоялся 1 января.

По неофициальной информации Миколенко в Англии будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю. Это приблизительно 2,1 млн гривен.

За такую сумму житель нашей столицы сможет приобрести 2-комнатную квартиру в спальном районе.