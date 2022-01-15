Миколенко установил исторический рекорд Украины в АПЛ

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, выйдя в стартовом составе на матч 22-го тура чемпионата Англии против "Норвича", стал одним из трех украинских футболистов, одновременно выступающих в АПЛ. Такое в истории нашей страны случилось впервые.

Ранее максимум было два. Кроме Миколенко в АПЛ играют Александр Зинченко ("Манчестер Сити") и Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм").

Миколенко стал стал 9-м представителем Украины, который сыграл в элитном дивизионе Англии. Ранее в АПЛ выступали Алексей Чередник, Александр Евтушок, Олег Лужный, Сергей Ребров, Андрей Шевченко и Андрей Воронин.

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Дебют Миколенко получился неудачным. Виталий вышел в стартовом составе, провел на поле все 90 минут, отметился неоднозначными действиями в матче, а его команда сенсационно проиграла аутсайдеру "Норвичу" из города Норидж в графстве Норфолк.

На 51-й минуте Миколенко в простой ситуации едва не привез гол в свои ворота. Украинец вслепую отдавал пас назад голкиперу, но не заметил, что перед вратарем находился соперник. Адам Айда не смог обработать мяч и Бен Годфри спас ситуацию.

Сам поединок завершился со счетом 1:2, при этом два гола в ворота "Эвертона" были забиты с интервалом в несколько минут. Сперва Кин оформил автогол, а затем отличился Айда.

Для Виталия эта игра стала первой в составе ливерпульцев в Английской Премьер-лиге. 8 января 22-летний черкасчанин вышел в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Халла" (3:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер Миколенко в "Эвертон" состоялся 1 января.

По неофициальной информации Миколенко в Англии будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю. Это приблизительно 2,1 млн гривен.

За такую сумму житель нашей столицы сможет приобрести 2-комнатную квартиру в спальном районе.