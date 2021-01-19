Экс-директор 'Зари' уехал в Россию из-за украинского языка: спортивные итоги 18 января

У Беларуси отобрали чемпиона мира по хоккею, а легендарный Владимир Кличко высказался о возможном возвращении на ринг.

Кроме того, бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, почему переехал в Краснодар.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 18 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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