Экс-директор "Зари" уехал в Россию из-за украинского языка: спортивные итоги 18 января
У Беларуси отобрали чемпиона мира по хоккею, а легендарный Владимир Кличко высказался о возможном возвращении на ринг.
Кроме того, бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, почему переехал в Краснодар.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 18 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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