"Динамо" проиграло первый матч в 2021 году

"Динамо" проиграло варшавской "Легии" со счетом 0:2 в первом матче 2021 года, который состоялся в ОАЭ, где подопечные Мирчи Луческу проводят тренировочный сбор.

Действующие чемпионы Польши начали встречу на половине поля киевлян, пытаясь прессинговать соперников даже в их штрафной площади. "Динамовцам" долгое время не удавалось взять мяч под контроль и выйти из-под давления "Легии".

Первый по-настоящему опасный момент у ворот варшавской команды столичный клуб создал на 21-й минуте, когда Артем Беседин подкараулил ошибку защитника и вывел Беньямина Вербича на свидание с голкипером. Словенец свой момент не использовал и пробил выше и мимо створа.

На 29-й минуте "Легия" открыла счет после подачи с углового, а еще через несколько минут удвоила свое преимущество с пенальти. Арбитр назначил одиннадцатиметровый за фол защитника "Динамо" Томаша Кендзеры, который поттолкнул соперника, оказавшегося перед пустыми воротами, и с нарушением правил не дал ему отличиться. Киевляне могли сократить отставание еще до перерыва, но гол Виктора Цыганкова был отменен из-за офсайда.

Во второй половине уже подопечные Луческу контролировали ход встречи, подолгу разыгрывая мяч на стороне соперников, а "Легия" опасно контратаковала. Лучший момент украинской команды упустил Карлос де Пена, который пробил выше цели, находясь в семи метрах от ворот. Польский клуб также имел возможности для гола, но не сумел их реализовать.

Голы можно посмотреть, начиная с 43:23 и 46:38.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен третий соперник "Динамо" в 2021 году.