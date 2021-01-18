Беларусь лишили права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) отобрала у Минска право на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Как сообщается на официальном сайте организации, такое решение было принято из соображений безопасности. IIHF не может обеспечить благополучие всех участников команд, зрителей, представителей СМИ и официальных лиц из-за политического кризиса и ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.

"Очень жаль, что нам пришлось принять решение об изменении места проведения ЧМ-2021. Мы надеялись, что такое крупное событие как чемпионат мира поможет успокоить социально-политическую ситуацию в Беларуси и найти путь к решению проблемы", – рассказал глава организации Рене Фазель.

Напомним, что Минск и Рига подавали совместную заявку на проведение турнира. Тепер совету IIHF предстоит определиться с новым форматом первенства. Пока неизвестно, как решение, связанное с Беларусью, повлияет на статус латвийской столицы. Существует вариант с организацией турнира в одном месте, чтобы обезопасить участников от заражения коронавирусом.

Политический кризис в Беларуси начался после того, как 9 августа 2020 года стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Александр Лукашенко с 80% голосов. Люди вышли на улицы, обвинив власть в фальсификации результатов и требуя повторного голосования.

После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих. Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главные спонсоры ЧМ-2021 отказались финансировать турнир в случае его проведения в Минске.