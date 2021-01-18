Владимир Кличко рассказал, сколько времени ему нужно для возвращения на ринг

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
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Владимир Кличко

Легенда украинского бокса Владимир Кличко заявил, что постоянно поддерживает спортивную форму, поэтому мог бы подготовиться к возвращению на ринг за восемь недель.

Наш соотечественник сказал, что сейчас его вес составляет 110 килограммов. По его словам, именно столько он весил в свои лучшие боксерские годы.

"Сейчас мой вес составляет 110 килограммов, как в мои лучшие годы боксерской карьеры. Восемь недель активных тренировок, и я мог бы вернуться в ринг", – цитирует слова Кличко-младшего издание Klitschko-brothers.

Напомним, что свой последний поединок Владимир провел в апреле 2017 года против Энтони Джошуа. Тогда британец досрочно выиграл противостояние за пояса WBA Super, IBF и IBO в 11-м раунде, дважды отправив нашего соотечественника в нокдаун.

Всего на счету легендарного украинца 69 боев. В них он одержал 64 победы, 53 из которых были добыты нокаутом. В различные года Кличко-младший завоевывал чемпионские пояса по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимира внесли в Международный зал боксерской славы.

Владимир Кличко