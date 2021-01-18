Не хочу, чтобы диктовали, на каком языке говорить, – экс-гендиректор "Зари" о переезде в Россию

Бывший генеральный директор луганской "Зари", который сейчас живет в Краснодаре, Сергей Рафаилов признался, что на его переезд повлиял языковой вопрос.

В интервью на YouTube-канале SportArena TV он заявил, что не хотел сталкиваться с давлением из-за языка, на котором он общается. Несмотря на это, футбольный функционер отметил, что очень хорошо владеет украинским.

"Я уже взрослый и независимый человек. Я не хочу, чтобы мне диктовали, на каком языке разговаривать. Хотя я на украинском разговариваю очень хорошо. Мне неоднократно приходилось с глазу на глаз сталкиваться с опасностью. Я никогда за спиной не прятался, а всегда выходил вперед", – рассказал Рафаилов.

Согласно информации издания "Луганский футбол", Сергей работал автослесарем, горнорабочим на шахте, а затем попал в мини-футбольный клуб "Шахтер" (Донецк). Став вице-президентом команды, он пять раз сделал ее чемпионом Украины. После этого с 2009 по 2020 год Рафаилов был генеральным директором "Зари".

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