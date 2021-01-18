Усику передумали давать чемпионский бой из-за Фьюри и Джошуа

Всемирная боксерская организация (WBO) намерена устроить для украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) отборочный поединок ради боя британцев Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Об этом в интервью iFL TV заявил известный промоутер Фрэнк Уоррен. По его словам, WBO выступила за проведение поединка Фьюри – Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а Усику предлагают бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

"В данный момент мы работаем над этим. Ситуация такова, что WBO заявила, что хотела бы провести этот бой в качестве отборочного. У нас нет возражений против этого, и я не думаю, что Усик выступит против. Были предварительные переговоры, и мы посмотрим, куда мы пойдем дальше. Я надеюсь, что это произойдет. Хороший бой", – сказал менеджер.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Александр Усик не станет препятствовать поединку Фьюри – Джошуа, несмотря на статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBO.