Тихановская о лишении Минска ЧМ-2021 по хоккею: белорусы не собираются играть с преступниками

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Хоккей
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Светлана Тихановская

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская назвала победой для граждан страны решение Международной хоккейной федерации (IIHF) лишить Минск права на чемпионат мира-2021.

Об этом она написала в своем Telegram-канале. Тихановская подчеркнула, что таким образом незаконно избранный президент Александр Лукашенко не смог продемонстрировать, что он якобы все держит под контролем.

"Совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед ЧМ. Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей – это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками. Это наша общая победа", – написала экс-кандидат в президенты РБ.

Тихановская поддержала перенос ЧМ-2021 из Минска.
Заявление Тихановской по хоккейному ЧМ-2021.

Отметим, что проведение ЧМ-2021 по хоккею запланировано с 21 мая по 6 июня. Ожидаются, что турнир полностью примет Латвия.

Как сообщал OBOZREVATEL, главные спонсоры чемпионатов мира по хоккею отказались от поддержки турнира, если он пройдет в Минске.

Чемпионат мира по хоккеюСветлана Тихановская