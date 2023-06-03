Единственное препятствие. Ребров сказал, что ему мешает возглавить сборную Украины

Сергей Ребров рассказал, что для него единственным препятствием на пути в сборную Украины является незакрытый контракт в "Аль-Айне". Соглашение между украинским тренером и арабским клубом действует до 30 июня.

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"Сейчас мы решаем этот вопрос, потому что контракт с "Аль-Айном" рассчитан до 30 июня, поэтому мы еще не закончили все вопросы. Однако действительно 4 июня я отправляюсь в Киев и, наверное, 6-го числа, утром, я буду в столице Украины. Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с "Аль-Айном" и если все будет хорошо, я надеюсь, что мы подпишем контракт", – заявил Ребров во время "Сниданка з 1+1".

Сергей Станиславович попытался спрогнозировать свои первые ходы на посту наставника "желто-синих".

"О том, что делать дальше в сборной Украины я думал еще месяц назад, так как это очень большая ответственность. Я со своим тренерским штабом уже несколько недель назад начал подготовку в играм квалификации Евро-2024, зная, что в такое время это очень важно для нашей страны. Какая вероятность, что все будет хорошо? Мы принципиально обо всем уже договорились. Только разрешение "Аль-Айна" – и ничего не нужно обсуждать, – сказал Ребров.

17 апреля появилась информация, что Ребров согласовал условия контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Еще 18 мая авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что в ближайшее время легенда "Динамо" будет представлен новым наставником "желто-синей" сборной.

26 августа Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала состав национальной команды на первые матчи Реброва: "товарняк" с Германией (12 июня) и поединки отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). В список не попал один из лидеров сборной Александр Зинченко, который получил травму.

Как сообщал OBOZREVATEL, под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня Украина провально стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, проиграв в Англии.

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