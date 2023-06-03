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Единственное препятствие. Ребров сказал, что ему мешает возглавить сборную Украины

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
6,2 т.
Единственное препятствие. Ребров сказал, что ему мешает возглавить сборную Украины

Сергей Ребров рассказал, что для него единственным препятствием на пути в сборную Украины является незакрытый контракт в "Аль-Айне". Соглашение между украинским тренером и арабским клубом действует до 30 июня.

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"Сейчас мы решаем этот вопрос, потому что контракт с "Аль-Айном" рассчитан до 30 июня, поэтому мы еще не закончили все вопросы. Однако действительно 4 июня я отправляюсь в Киев и, наверное, 6-го числа, утром, я буду в столице Украины. Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с "Аль-Айном" и если все будет хорошо, я надеюсь, что мы подпишем контракт", – заявил Ребров во время "Сниданка з 1+1".

Сергей Станиславович попытался спрогнозировать свои первые ходы на посту наставника "желто-синих".

"О том, что делать дальше в сборной Украины я думал еще месяц назад, так как это очень большая ответственность. Я со своим тренерским штабом уже несколько недель назад начал подготовку в играм квалификации Евро-2024, зная, что в такое время это очень важно для нашей страны. Какая вероятность, что все будет хорошо? Мы принципиально обо всем уже договорились. Только разрешение "Аль-Айна" – и ничего не нужно обсуждать, – сказал Ребров.

Единственное препятствие. Ребров сказал, что ему мешает возглавить сборную Украины

17 апреля появилась информация, что Ребров согласовал условия контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Единственное препятствие. Ребров сказал, что ему мешает возглавить сборную Украины

Еще 18 мая авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что в ближайшее время легенда "Динамо" будет представлен новым наставником "желто-синей" сборной.

Единственное препятствие. Ребров сказал, что ему мешает возглавить сборную Украины

26 августа Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала состав национальной команды на первые матчи Реброва: "товарняк" с Германией (12 июня) и поединки отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). В список не попал один из лидеров сборной Александр Зинченко, который получил травму.

Единственное препятствие. Ребров сказал, что ему мешает возглавить сборную Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня Украина провально стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, проиграв в Англии.

Единственное препятствие. Ребров сказал, что ему мешает возглавить сборную Украины

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