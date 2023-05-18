В назначении Реброва тренером сборной Украины поставлена точка – СМИ

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров в ближайшее время будет представлен новым наставником сборной Украины. Легендарный нападающий киевского "Динамо" уже поставил подпись под соглашением с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter информирует авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, УАФ действительно провела переговоры с хорватским специалистом Славеном Биличем, но все же решила остановить свой выбор на Реброве.

Украинский журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию. Он также назвал помощников нового тренера "сине-желтых". В штаб войдут три испанских специалиста.

"В частности, помощниками Реброва в сборной Украины должны стать специалисты, с которыми он много и успешно работал в структуре "Динамо" и "Ференцвароше" – Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх. Утверждение их кандидатур, по моей информации, на финальном этапе", – написал Зверов.

Отметим, что Ребров должен дебютировать в главной команде страны в июне – 12-го числа она проведет спарринг с Германией, а затем сыграет два матча отбора Евро-2024 с Мальтой (16 июня) и Северной Македонией (19 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня провально стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, проиграв в Англии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!