Сборная Украины потеряла лидера команды на матчи отбора Евро-2024: что произошло

Лидер сборной Украины Александр Зинченко не поможет национальной команде в июньских матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Мальтой (16 июня) и Северной Македонией (19 июня). У защитника лондонского "Арсенала" произошел рецидив травмы икроножной мышцы.

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Об этом информирует издание The Athletic. По его данным, Александру не потребуется операция, но он точно не сыграет больше за свой клуб до конца нынешнего сезона. Эта потеря серьезно пошатнула и без того небольшие шансы "канониров" стать чемпионами Англии впервые с 2004 года.

Telegram-канал "Взбірна" пишет, что Зинченко будет готов к старту нового сезона и пропустит июньские тренировочные сборы национальной команды. "Сине-желтые" кроме поединков отбора Евро-2024 проведет 12 июня спарринг с четырехкратными чемпионами мира немцами. Для сборной Германии это будет 1000-я игра в истории.

Отметим, что Зинченко в нынешнем сезоне провел 33 матча за "Арсенал" во всех турнирах. 18 феврали в игре с "Астон Виллой" украинец забил свой первый гол в карьере в чемпионате Англии.

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