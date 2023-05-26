Без лидера команды: назван состав сборной Украины на первые матчи Реброва в отборе Евро-2024

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала состав национальной команды на товарищеский матч с Германией (12 июня) и поединки отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). В список не попал один из лидеров сборной Александр Зинченко, который получил травму.

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Список игроков опубликован на официальном сайте УАФ. При этом отмечается, что вскоре будет объявлено имя нового главного тренера "сине-желтых". Ожидается, что 30 мая им станет Сергей Ребров.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Владислав Кочергин ("Ракув", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик (СК "Днипро-1" Днепр), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба – "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба – "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия).

Как сообщал OBOZREVATEL, под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня провально стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, проиграв в Англии.

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