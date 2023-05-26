newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Без лидера команды: назван состав сборной Украины на первые матчи Реброва в отборе Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
4,9 т.
Без лидера команды: назван состав сборной Украины на первые матчи Реброва в отборе Евро-2024

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала состав национальной команды на товарищеский матч с Германией (12 июня) и поединки отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). В список не попал один из лидеров сборной Александр Зинченко, который получил травму.

Видео дня

Список игроков опубликован на официальном сайте УАФ. При этом отмечается, что вскоре будет объявлено имя нового главного тренера "сине-желтых". Ожидается, что 30 мая им станет Сергей Ребров.

Без лидера команды: назван состав сборной Украины на первые матчи Реброва в отборе Евро-2024

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Владислав Кочергин ("Ракув", Польша).

Без лидера команды: назван состав сборной Украины на первые матчи Реброва в отборе Евро-2024
Без лидера команды: назван состав сборной Украины на первые матчи Реброва в отборе Евро-2024

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик (СК "Днипро-1" Днепр), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба – "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба – "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия).

Без лидера команды: назван состав сборной Украины на первые матчи Реброва в отборе Евро-2024
Без лидера команды: назван состав сборной Украины на первые матчи Реброва в отборе Евро-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня провально стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, проиграв в Англии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!