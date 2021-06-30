"Дрожите, британцы! Позор костоломам!" Соцсети эмоционально отреагировали на выход Украины в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины произвела настоящий фурор в соцсетях выходом в четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Андрея Шевченко в овертайме вырвали победу над Швецией и пробились во второй раунд плей-офф континентального первенства.

"Желто-синие" вызвали эмоциональные комментарии среди болельщиков. Фанаты особо отметили характер футболистов из Украины, а также выход на поле Артема Довбика, который стал автором победного гола.

В комментариях на странице OBOZREVATEL в социальной сети Facebook поклонники украинской сборной не стеснялись в восторженных отзывах в адрес нашей команды. Кром того, фанаты поддержали нападающего Артема Беседина, который заработал для соперника удаления, но получил травму.

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"Сегодня они боролись через усталость и боль. Показали, что они настоящие мужики", "Спасибо всем болельщикам, игрокам и, конечно, Артему Беседину. Выздоравливай. Позор костоломам", "Я давно знал, что Довбик будет украинским Холанндом", "Даже обстоятельства заставили поставить Довбика и он, молодец, сделал свое дело", "Ребята – молодцы! Выстояли!", "И правда фантастика! Дрожите, британцы!" – пишут болельщики.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Англии. Игра пройдет в Риме на "Стадио Олимпико" в субботу, 3 июля. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил победу над Швецией, посвятив ее Артему Беседину.