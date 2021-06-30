Не подошел "Динамо", женат на красавице-брюнетке: 6 неизвестных фактов об Артеме Довбике

Нападающий "Днепра-1" Артем Добвик принес сборной Украины по футболу историческую победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. 24-летнему форварду удалось отличиться голом на последней минуте овертайма и вывести команду в четвертьфинал чемпионата.

Такой перфоманс со стороны футболиста обратил на него внимание всех украинцев и европейских экспертов. Многие задаются вопросом, почему такой нападающий не получил ни единого шанса на групповом этапе Евро.

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OBOZREVATEL собрал интересные факты о герое сборной Украины в 1/8 финала ЧМ-2020.

ОТКУДА АРТЕМ ДОВБИК

Добвик родился в Черкассах 21 июня 1997 года. Именно в родном городе Артем делал первые шаги в футболе, участвуя в турнире "Кожаный мяч", а также занимался в местной ДЮСШ.

Позже юного форварда заметили в харьковском "Металлисте" и пригласили его в команду, но перебраться в топ-клуб Артему помешала травма. В июле 2014 года Добвик стал игроком "Черкасского Днепра". Здесь игрок забил свой первый гол в профессиональной карьере.

НЕ ПОДОШЕЛ "ДИНАМО"

Результативная игра 17-летнего нападающего во второй лиге заставила обратить на себя внимание клубов элитного дивизиона. Одним из них стало киевское "Динамо", которое даже пригласило Довбика на просмотр.

Но в стане "бело-синих" футболист не произвел впечатления на тренеров и до подписания контракта дело не дошло.

ИГРА ЗА "ДНЕПР"

В 2015 году авторитетный тренер Мирон Маркевич пригласил Артема в свою команду. "Сине-бело-голубые" заключили годичное соглашение с игроком. Позже был отдан в аренду молдавской "Заре", но вскоре вернулся в "Днепр".

В сезоне 2016/2017 Артем забил пять голов в 22 матчах УПЛ, став одним из лучших бомбардиров команды.

ЧЕМПИОН ДАНИИ

В январе 2018-го Довбик перешел в датский "Мидтьюлланн", где украинцу не удалось особо пофеерить. На его счету лишь один забитый мяч в 18 встречах.

Тем не менее, Артему удалось завоевать кубок Дании и стать чемпионом страны.

ДОВБИК В СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Артем дебютировал за национальную команду буквально два с половиной месяца назад. 31 марта он появился на поле в игре отбора ЧМ-2022 с Казахстаном на 81-й минуте.

Следующую игру в желто-синей футболке нападающий провел в спарринге с Бахрейном накануне Евро-2020. В распоряжении Артема был целый второй тайм и именно он стал автором голевой передачи на Виктора Цыганкова, который спас нашу команду от поражения.

Матч со Швецией на чемпионате Европы стал лишь третьим поединком Довбыка в составе сборной. На 106-й минуте он заменил Андрея Ярмоленко, а перед самым финальным свистком принес украинцам историческую победу.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОВБИКА

Летом минувшего года Артем женился на своей девушке – Юлии Черненко. Красавица-брюнетка покорила сердце футболиста. Отношения пары длятся более четырех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL. Артем Добвик установил сразу два рекорда в матче сборной Украины со Швецией на Евро-2020. Нападающий стал автором самого позднего победного гола на чемпионатах континента. он также стал самым молодым голеадором "желто-синих" на ЧЕ.