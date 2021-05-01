'Шахтер' добыл победу в УПЛ, пропустив гол на последней секунде. Видео

Донецкий "Шахтер" в матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу легко дома обыграл "Днепр-1". Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:1.

Гости в течение всего матча ничего не могли организовать в атаке, пропустив два безответных мяча. Критическими стали ошибки 19-летнего защитника днепрян Арсения Батагова.

На 24-й минуте Батагов потерял мяч и Дентиньо в касание пробил с линии штрафной без шансов для вратаря.

Под конец тайма все тот же Батагов отдал назад на вратаря, Дентиньо перехватил передачу и отдал на пустые Тете.

После этого "горняки" расслабились и на последних секундах пропустили гол. После прострела с фланга нерасторопно сыграл Трубин и Хобленко сделал счет 2:1.

Донецкая команда набирает 48-й очков и на 7 баллов отрывается от идущей второй "Зари". Луганчане свою встречу 24-го тура против "Миная" проведут 2 мая.

"Шахтер" – "Днепр-1" 2:0

Голы: 1:0 – 24 Дентиньо, 2:0 – 41 Тете.

Шахтер – Трубин, Додо, Хочолава, Матвиенко, Кривцов, Майкон, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Дентиньо, Соломон.

Днепр-1 – Юрчук, Сваток, Дубинчак, Тейлор, Дуглас, Когут, Ди Франко, Батагов (Билл, 61), Булеца, Довбик, Чуже.

Предупреждения: Тейлор (30), Ди Франко (30), Когут (45), Додо (54).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что "Шахтер" может купить Бога, чтобы убедить итальянского тренера возглавить клуб.