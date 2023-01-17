''Динамо'' продало футболиста сборной Украины в испанский клуб: сколько заработали киевляне

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков стал игроком испанской "Жироны". 25-летний полузащитник покинул украинский клуб на условиях полноценного трансфера, который обошелся каталонцам в пять миллионов евро и 50% от будущей продажи.

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Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих". "Действующий контракт Виктора Цыганкова с "Динамо" завершался уже летом этого года и хотя клуб предлагал его продлить на взаимовыгодных условиях, штаб консультантов игрока попросил клуб совершить переход в это трансферное окно", – говорится в заявлении столичной команды.

Украинец подписал с "Жироной" контракт на 4,5 года. За "Динамо" Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе, 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.

Также футболист имеет в своем активе 43 матча и семь голов в составе сборной Украины. За "Жирону" наш соотечественник может дебютировать в воскресенье, 22 января, в поединке чемпионата Испании против "Вильярреала".

По данным СМИ, Цыганков хотел зарабатывать в новом клубе три миллиона евро. Кроме того, Виктор испугался возвращаться в Киев.

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