Цыганков хочет получать около 3 млн евро в новом клубе

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков, у которого через полгода завершается контракт в киевском клубе, вряд ли перейдет в "Порту", сообщает O JOGO. По информации СМИ, 25-летний футболист сборной Украины хочет получать в новой команде около 3 млн евро, что является непосильной суммой для португальцев.

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Летом Цыганкова за 10 млн евро хотела купить испанская "Жирона", но президент "бело-синих" Игорь Суркис возмутился такому предложению.

По информации источников, Цыганков хочет покинуть "Динамо" до конца января, чтобы дать своему клубу заработать на его трансфере. Обязательные условия это конкретная сумму и процент со следующей продажи.

"Андерлехт" заинтересован в покупке нападающего, однако в Бельгию переезжать не хочет сам Цыганков.

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