Цыганков не вернулся в Киев, так как испугался, что его не выпустят за границу – источник
Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков поспешно перешел в испанскую "Жирону", чтобы обезопасить себя, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас. По его информации, Виктор стремился закрыть вопрос в текущем трансферном окне и не мог ждать февраля.
Бурбас уточняет, что на Цыганкова давило "Динамо" и футболисту необходимо было определиться с будущим до начала сборов киевлян.
"Важной в этой истории для Виктора также было не возвращаться в Киев до подписания предварительного контракта с новым клубом. Поскольку был риск не уехать из страны без подписания нового соглашения с "Динамо". Именно поэтому лидера не было на медосмотре команды", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 25-летний полузащитник подписал с испанцами 4-летнее соглашение и уже прошел медосмотр в новой команде. Официально о трансфере, который будет действовать с лета 2023, объявят в понедельник, 16 января.
Несколькими днями ранее украинец был замечен на трибунах стадиона на матче "Жирона" - "Севилья".
Виктор Цыганков является воспитанником "Динамо" и всю карьеру выступал в столичном клубе. Провел 236 матчей в бело-синей футболке, забив 94 мяча и отдав 64 результативные передачи.
Отмечается, что "Жирона" входит в семью клубов "Сити групп" вместе с "Манчестер Сити", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк" и др.
По информации СМИ, 25-летний футболист сборной Украины хочет получать в новой команде около 3 млн евро, что является непосильной суммой для "Порту", который так же интересовался игроком.
Летом "Жирона" хотела купить Цыганкова за 10 млн евро, но президент "бело-синих" Игорь Суркис возмутился такому предложению.Сейчас же хавбек переходить бесплатно, как свободный агент.
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