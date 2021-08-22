"Динамо" разгромило лидера УПЛ и возглавило турнирную таблицу

Киевское "Динамо" в центральном матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло лидера первенства – черниговскую "Десну". Встреча в столице на стадионе им. Лобановского завершилась со счетом 4:0.

После блеклой игры в прошлом туре с "Ингульцом", которая завершилась сенсационной ничьей, столичный клуб сделал выводы. Уже с первых минут "бело-синие" демонстрировали высокую скорость в принятии решений. "Десна" не успевала за оппонентами, постепенно все глубже и глубже садясь в защиту.

Подопечные Луческу, которого уже выписали из больницы и разрешили следить за матчем на трибунах, все больше нагнетали, но за первую половину тайма создало лишь несколько полумоментов.

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Развязка наступила на 30-й минуте. Шапаренко в падении отдал Буяльскому, который не глядя развернулся и ювелирным ударом положил точно в дальнюю девятку.

Забив гол чемпионы продолжили атаковать и спустя 7 минут не без помощи ВАР заработали пенальти.

Сафронов высоко поднятой ногой сбил в штрафной Буяльского и Цыганков точно исполнил наказание.

После перерыва гости бросились отыгрываться, застав в расплох оборону "Динамо". Бойко пришлось в высоком прыжке кулаком выносить мяч .

На 56-й минуте киевляне забили третий гол. После выноса Бойко нападающий "Десны" Тарас Завийский головой скинул на ход Буяльскому и тот в касание оформил дубль.

После этого "Динамо" отдало инициативу сопернику, отойдя большими силами в оборону. На 71-й минуте белорусский дебютант "бело-синих" Илья Шкурин убежал в контратаку, эффектно разобрался с защитником, но не попал в рамку.

А на 78-й минуте отличился вновь Завийский, оформив автогол. Шкурин бил головой в ворота, но попал в соперника и от плеча Тараса мяч влетел под штангу.

После этой победы "Динамо" набирает 13 очков и единолично возглавило таблицу.

"Динамо" – "Десна" 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 30 Буяльский, 2:0 – 37, пенальти Цыганков, 3:0 – 56 Буяльский, 4:0 – 78, автогол Завийский.

Динамо – Бойко, Сирота (Тымчик, 67), Забарный, Миколенко, Кендзера, Цыганков (Караваев, 68), Гармаш (Шкурин, 46), Буяльский, Сидорчук (Шепелев, 67), Антюх (Леднев, 78), Шапаренко.

Десна – Литовка, Масалов (Шевцов, 77), Сафронов, Цымбалюк, Арвеладзе (Болбат, 46), Калитвинцев, Домбровский, Картушов, Тотовицкий (Дегтярев, 86), Завийский, Безбородько (Будковский, 46).

Предупреждения: Домбровский (4), Буяльский (34), Завийский (45), Шапаренко (55), Забарный (84), Тымчик (90).

Напомним, что накануне донецкий "Шахтер" экспериментальным составом обыграл одесский "Черноморец".

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