СМИ сообщили о неожиданном шаге Луческу в отношении футболистов "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не стал устраивать разборки с футболистами после разгромного поражения в спарринге с "Интером" и ничьей с "Ингульцом" в национальном чемпионате. Опытный специалист наоборот решил успокоить обстановку в коллективе.

Об этом стало известно Telegram-каналу "Динамо" Киев Inside" от одного из лидеров команды. Сообщается, что Луческу и его тренерский штаб провел личные беседы с подопечными. Игрокам указали на ошибки в этих встречах.

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Это объясняется психологическим шагом со стороны румынского специалиста, которой решил не усугублять атмосферу в команде. "Есть ощущение, что в воскресенье с Черниговом будет другая картина. И много других людей на поле в основе", – уверены авторы канала.

Матч "Динамо" – "Десна" состоится в воскресенье, 22 августа, на клубном стадионе "бело-синих". Начало – в 21:30. Отметим, что именно черниговский коллектив сенсационно возглавил турнирную таблицу УПЛ, выиграв все четыре стартовые встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник Мирчи Луческу Эмил Карас объяснил сенсационную осечку "Динамо" в матче с "Ингульцом" в УПЛ.