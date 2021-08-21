"Шахтер" победил в УПЛ в матче-эксперименте с удалением и двумя отмененными голами

Донецкий "Шахтер" победил в гостевом матче одесский "Черноморец" в 5-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок завершился со счетом 0:3.

Гости вышли на поле стадиона "Черноморец" в экспериментальном составе. Де Дерби выпустил 9 украинцев, в том числе молодых Судакова, Сикана, Мудрика и Коноплю.

Уже на 10-й минуте одесситы остались в меньшинстве. Богдан Билошевский наступил на голень Алану Патрику и Денис Шурман после просмотра ВАР дал 21-летнему хавбеку, арендованному у "Динамо", прямую красную карточку.

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Получив численное преимущество "Шахтер" пошел в атаку, но на 31-й минуте едва не пропустил гол. Авагимян попал в штангу. Спустя 3 минуты "горняки" смогли все таки открыть счет. Мудрик идеальным пасом в касание отдал в штрафную на Судакова, тот прокинул себе и пробил точно в дальний угол.

Концовка тайма выдалась феерической. На 42-й минуте ВАР отменил гол Матвиенко (игра рукой), а на 4-й добавленной после помощи видеоповтора был отменен мяч Путри.

Опустошенные игроки "Черноморца" потеряли концентрацию и пропустили второй гол на 6-й добавленной минуте.

Во втором тайме футболисты из Одессы, явно уступавшие в классе донецкой команде, заметно подсели и на 94-й минуте вице-чемпион Украины забил третий мяч.

"Шахтер" набирает 12 очков и выходит на первое место в турнирной таблице УПЛ. Свой следующий матч "оранжево-черные" проведут против "Миная", 29 августа.

"Черноморец" – "Шахтер" 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 34 Судаков, 0:2 – 45 Алан Патрик, 0:3 – 90 Соломон.

Черноморец – Кучерук, Путря (Скорко, 84), Дубко, Кузик, Мохаммед, Билошевский, Михайленко, Авагимян (Тлумак, 78), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Исаенко, 68), Бугай (Ванат, 68).

Шахтер – Пятов, Конопля, Матвиенко (Витао, 62), Кривцов, Исмаили (Корниенко, 63), Степаненко, Мудрик, Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 63), Судаков (Соломон, 70), Сикан (Дентиньо, 80).

Удаление: Билошевский (13).

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине недели "Шахтер" сенсационно победил "Монако" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.