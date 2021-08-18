"Динамо" сенсационно потеряло очки в УПЛ

Киевское "Динамо" сенсационно сыграло вничью 1:1 с "Ингульцом" из посёлка Петрово Кировоградской области. Номинально гостевой матч прошел в столице на стадионе им. Лобановского.

Перед игрой букмекеры на ничейный результат принимали ставки с коэффициентом 8,40, при этом победа киевлян оценивалась показателем 1,13.

Динамо мощно начало поединок, практически не покидая штрафную "Ингульца". Киевляне быстро и точно комбинировали, раз за разом создавая угрозы воротам соперника. Хозяева всем составом оборонялись, но не забывали при этом про контратаки. Один из таких выпадов завершился опасным ударом Шарая. "Динамо" подавало много угловых, но все они заканчивались безрезультатно.

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Киевским футболистам не удавалось через комбинационный футбол пройти защиту. Они пытались дальними передачами растянуть оборону.

В концовке первого тайма гости создали самый реальный момент для взятия ворот. Удар Миколенко отбил Шуст, мяч от Буяльского покатился в пустые ворота, но голкипер в последний момент смог достать его.

Все ключевые события игры прошли на последних минутах встречи. Второй тайм "Динамо" провело в осаде ворот "Ингульца" и на 71-й минуте вышло вперед благодаря автоголу.

Подачу Караваева с правого фланга пытался остановить Шишка, срезав мяч в свои ворота.

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко сделал несколько замен, которые стали решающими. Асмелаш заменил Козака, Коваленко – Бартуловича и в итоге эти два игрока организовали ответный гол.

На 76-й минуте после передачи нидерландского дебютанта Коваленко оказался без опеки в штрафной "Динамо" и точно пробил в ближний угол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре "Динамо" 11 августа победило "Минай". Свою следующую игру "бело-синие" проведут 22 августа против "Десны".