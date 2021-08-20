5-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 20 августа, стартует пятый тур. Первый матч игрового дня состоится в Полтаве.
Несомненно, центральный поединок пройдет в Киеве, где чемпион страны "Динамо" сразится с сенсационным лидером первенства – черниговской "Десной". В свою очередь "Шахтер" в Одессе сыграет с местным "Черноморцем".
Традиционно следить за поединками можно будет в прямых эфирах на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему внимание полное расписание трансляций.
Премьер-лига Украины. 5-й тур
20 августа (пятница)
19:30. "Ворскла" – "Металлист-1925", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский
21 августа (суббота)
17:00. "Верес" – "Минай", "Футбол 2"
Луцк, стадион "Авангард"
Главный арбитр: станет известен позже
19:30. "Черноморец" – "Шахтер", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: станет известен позже
19:30. "Днепр-1" – "Рух", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: станет известен позже
22 августа (воскресенье)
17:00. "Мариуполь" – "Заря", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: станет известен позже
19:30. "Колос" – "Александрия", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: станет известен позже
21:30. "Динамо" – "Десна", 2+2
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: станет известен позже
23 августа (понедельник)
19:30. ФК "Львов" – "Ингулец", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена Львов"
Главный арбитр: станет известен позже
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Ингульцом" в четвертом туре УПЛ.