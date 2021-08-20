5-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 20 августа, стартует пятый тур. Первый матч игрового дня состоится в Полтаве.

Несомненно, центральный поединок пройдет в Киеве, где чемпион страны "Динамо" сразится с сенсационным лидером первенства – черниговской "Десной". В свою очередь "Шахтер" в Одессе сыграет с местным "Черноморцем".

Традиционно следить за поединками можно будет в прямых эфирах на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему внимание полное расписание трансляций.

Видео дня

Премьер-лига Украины. 5-й тур

20 августа (пятница)

19:30. "Ворскла" – "Металлист-1925", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Виктор Копиевский

21 августа (суббота)

17:00. "Верес" – "Минай", "Футбол 2"

Луцк, стадион "Авангард"

Главный арбитр: станет известен позже

19:30. "Черноморец" – "Шахтер", "Футбол 2"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: станет известен позже

19:30. "Днепр-1" – "Рух", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: станет известен позже

22 августа (воскресенье)

17:00. "Мариуполь" – "Заря", "Футбол 1"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: станет известен позже

19:30. "Колос" – "Александрия", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: станет известен позже

21:30. "Динамо" – "Десна", 2+2

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: станет известен позже

23 августа (понедельник)

19:30. ФК "Львов" – "Ингулец", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: станет известен позже

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Ингульцом" в четвертом туре УПЛ.