"Динамо" и "Шахтера" сыграли первые матчи плей-офф ЛЕ: спортивные итоги 18 февраля
Американский боксер Райан Гарсия едко высказался о Теофимо Лопесе, а киевское "Динамо" упустило победу над "Брюгге" в Лиге Европы.
Кроме того, донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Маккаби" в первом матче 1/16 финала ЛЕ.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 18 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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