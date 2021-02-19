'Динамо' и 'Шахтера' сыграли первые матчи плей-офф ЛЕ: спортивные итоги 18 февраля

Американский боксер Райан Гарсия едко высказался о Теофимо Лопесе, а киевское "Динамо" упустило победу над "Брюгге" в Лиге Европы.

Кроме того, донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Маккаби" в первом матче 1/16 финала ЛЕ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 18 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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