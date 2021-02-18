Американский боксер рассказал, как Лопес врет о бое с Ломаченко

Временный чемпион WBC в легком весе Райан Гарсия (21-0-0, 18 KO) поделился своими мыслями о бое между украинцем Василием Ломаченко и представителем США Теофимо Лопесом.

В интервью FightHype.com американский боксер отметил, что украинцу было сложно и он опасался оппонента.

"Я увидел, что Ломаченко почувствовал удары Лопеса. Его потрясали дважды. Линарес отправил в нокдаун, а Кэмпбелл потряс. Он думал, что Лопес может оказаться еще более мощным панчером, чем они, поэтому в начале боя он боялся пропустить, и в этом была логика. Но когда Ломаченко понял, что все не так страшно, как казалось, он начал бить Лопеса", – сказал Гарсия.

Также он отметил, что в некоторых отрезках поединка Василий Ломаченко выглядел лучше, а победа Лопеса не была настолько уверенной, как считает сам Теофимо.

"Ломаченко побил Теофимо в нескольких раундах. Голова Лопеса начала напоминать скоростную грушу. У него опухли глаза, он напропускал. Поэтому мне не нравится, когда Лопес выставляет все так, будто он уничтожил Ломаченко", – резюмировал Гарсия.

Напомним, что победив нашего соотечественника, Теофимо Лопес завладел титулами WBA и WBO в легком весе, добавив их к своему поясу IBF. Поражение Ломаченко своим единогласным решением признали все три арбитра.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес окончательно отказался от реванша с Василием Ломаченко.