Дарья Белодед завоевала "серебро" на турнире в Тель-Авиве

Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед проиграла в финале турнира "Большого шлема" в Тель-Авиве, завоевав серебряную медаль.

В решающей схватке в весовой категории до 49 кг 20-летняя киевлянка уступила 22-летней Ширин Букли. Встреча завершилась на 7-й минуте иппоном после эффектного приема француженки.

Для Белодед это стало первым поражением в четырех очных встречах со спортсменкой из Франции и пятым во взрослой карьере. Три поражения случились с Дарьей в последние четыре месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого года Международная федерация дзюдо (IJF) назвала Белодед лучшей дзюдоисткой мира последних двух лет.

В феврале 2020-го Дарья стала победительницей соревнований серии Grand Slam в Париже, в финале одолев чемпионку мира до 21 года японку Вакану Кога. В октябре Белодед впервые в карьере приняла решение сменить весовую категорию. На очередном этапе Grand Slam, который прошел в Будапеште, она выступала в весе до 52 кг, а не до 48 кг, и заняла третье место, уступив румынке Андреа Кицу.