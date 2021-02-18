Луческу высказал претензии Бущану после матча с "Брюгге". Видео

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после финального свистка поединка с "Брюгге" высказал претензии голкиперу Георгию Бущану по поводу пропущенного мяча.

Румынский наставник сказал первому номеру киевлян, что после подачи правой ногой мяч приходит к вратарю, и просил, чтобы на эти мячи он выходил и играл.

"К сожалению, он не почувствовал этот момент, не сыграл вовремя. Все может произойти, но к сожалению проиграли эти единоборства и пропустили гол", – признался Луческу в эфире телеканала "Футбол".

По словам тренера похожий гол "Динамо" пропустили на сборах, в контрольной игре.

"Надо посмотреть этот момент. Мне казалось, что вратарь мог выйти на эту передачу. Мне сейчас сложно точно говорить. Нужно пересмотреть момент. Бущан мог только помочь нам, но игроки должны были более внимательно сыграть один в один со своими оппонентами", – подытожил Мистер.

Напомним, что первая игра 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" завершилась со счетом 1:1.

После игры свой комментарий оставил главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, заявив, что не доволен результатом.