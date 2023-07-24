Демарш звезды ЧМ-2022: в мировом футболе готовится рекордный трансфер в истории

Французский "Пари Сен-Жермен" согласился продать нападающего Килиана Мбаппе в эмиратский "Аль-Хиляль" за фантастические 300 миллионов евро. При этом руководство клуба из Парижа еще необходимо уговорить самого 24-летнего лучшего бомбардира ЧМ-2022, который не хочет продлевать контракт с ПСЖ.

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Об этом информирует авторитетная британская медиакорпорация Sky Sports. По их данным, Мбаппе был выставлен на трансфер из-за нежелания переподписывать с парижанами соглашение, которое действует до лета будущего года. Руководство ПСЖ поставило игроку ультиматум: либо он продлевает контракт, либо больше не сыграет ни одного матча за команду.

Этой ситуацией решили воспользоваться в "Аль-Хиляле", "Барселоне" и даже "Челси". При этом клуб из ОАЭ вышел с конкретным предложением в 300 миллионов евро, которое полностью устраивает ПСЖ.

Если трансфер осуществится, Мбаппе станет самым дорогим игроком в истории футбола, побив рекорд бразильца Неймар, за которого тот же парижский клуб заплатил "Барселоне" 222 млн евро. При этом сам Килиан хочет в будущем году перейти в мадридский "Реал" на правах свободного агента.

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