'Дверь окончательно закрыта': Роналду сделал громкое заявление о карьере

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду исключил свое возвращение в европейский футбол. Игрок саудовского "Аль-Насра" отметил, что лишь английская Премьер-лига соответствует топовому уровню, а остальные чемпионаты очень сильно ей уступают.

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При этом Криштиану нескромно отметил, что его трансферы моментально поднимают интерес к тому первенству, где он выступает. Также он назвал на 100% верным свой переезд в Саудовскую Аравию. Слова звезды сборной Португалии на своей странице в социальной сети Twitter приводит инсайдер Фабрицио Романо.

"Я не вернусь в европейский футбол. Дверь окончательно закрыта. Мне 38, да и европейский футбол стал менее качественным. Только английская Премьер-лига соответствует уровню. Она на голову выше остальных чемпионатов. Когда я перешел в "Ювентус", Серия А была мертва, а потом она возродилась. Где бы ни был Криштиану, он вызывает рост интереса. Меня критиковали за переезд в Саудовскую Аравию. И что происходит теперь? Я открыл дорогу, и сейчас футболисты едут сюда. Мое решение было абсолютно правильным. Местная лига сильнее MLS в США, а скоро обойдет Турцию и Данию", – заявил Роналду.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", итальянский "Ювентус". В декабре 2022 года он подписал контракт с "Аль-Насром" с годовой зарплатой в 90 миллионов евро. Кроме того, 100 млн ему полагаются по коммерческим соглашениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу может получить неожиданное усиление из английской Премьер-лиги.

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