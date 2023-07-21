Звездного футболиста заставили раздеться и связали. Все подробности нападения

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма и его возлюбленная стали жертвами ограбления в своем доме в Париже в ночь на 21 июля. Преступники раздели пару, а затем связали, после чего ушли с добычей, которая сейчас оценивается в 500 тысяч евро.

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Об этом информирует порталу Actu 17 со ссылкой на собственные источники. По его данным, преступники устранили смотрителя дома Доннаруммы, а затем выбили дверь и проникли в жилище. Затем они приказали чемпиону Европы-2020 и лучшему игроку турнира и его девушке раздеться, после чего связали и закрыли в комнате.

Потерпевшим в начале четвертого утра удалось укрыться в отеле, расположенном недалеко от их дома. Сотрудники гостиницы вызвали полицию и позаботились о паре, которая находилась в шоковом состоянии. Доннарумма вместе с девушкой біли доставлені в больницу.

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