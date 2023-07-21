Держали под дулом пистолета и ударили по голове: появились шокирующие подробности нападения на звезду ПСЖ

Вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму и его девушку не только связали во время ограбления в ночь на 21 июля, но и держали под прицелом пистолета. Кроме того, футболиста "Пари Сен-Жермена" дважды ударили по голову, из-за чего у него образовалось две рваные раны.

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Новыми подробности разбоя в Париже поделилось авторитетное издание RMC Sport. По его данным, грабители взломали дверь в дом футболиста в столице Франции и буквально взяли в заложники его обитателей. Нападавшие похитили ювелирные украшения, сумки и роскошные часы. Ущерб оценивается как минимум в 500 тысяч евро.

Отдел полиции по борьбе с бандитизмом уже начал расследование и объявил в розыск вероятных преступников. При этом сам Доннарумма уже 22 июля отправится вместе с ПСЖ на первый этап подготовительных сборов в Японии.

"Они в шоке от случившегося, но делают все, чтобы как можно лучше пережить это ужасное испытание", – заявил Винченцо Райола, брат агента футболиста Мино Райолы.

Ранее легендарный экс-футболист ПСЖ Лионель Месси официально подписал контракт с клубом, в котором играет ветеран сборной Украины.

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