Месси феерически дебютировал за новый клуб и вошел в историю. Видео

Лионель Месси принес победу "Майами Интер" в первом же матче за новый клуб. 36-летний нападающий сборной Аргентины в 1-м туре группового этапа Leagues Cup забил решающий гол в ворота "Крус Асуль" (2:1).

Видео дня

Месси вышел на замену на 54-й минуте, а на 94-й идеально выполнил штрафной. Месси мастерским ударом обвел стенку, отправив мяч точно в ворота.

Это стало 700-м голом в карьере аргентинского футболиста, без учета пенальти. Лео стал первым в истории игроком, которому покорилось это достижение.

За свои профессиональные выступления Месси забил 63 гола со штрафных: 50 в составе "Барселоны", 10 за сборную Аргентины, 2 – за ПСЖ.

Отметим, что вместе с Месси выступает и ветеран сборной Украины Сергей Кривцов. В кадр трансляции попал момент совместного празднования Лео и Сергея.

Также режиссер выхватил на трибунах шокированную Серену Уильямс и счастливую чету Бекхэмов, владеющих клубом.

Перед поединком Месси тепло поприветствовал звезда НБА Леброн Джеймс.

Во втором туре Leagues Cup в среду, 26 июля, "Интер Майами" сыграет против "Атланты Юнайтед". Начало в 02:30 ночи по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси 16 июля подписал с "Интером Майами" двухлетний контракт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!