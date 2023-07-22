Месси феерически дебютировал за новый клуб и вошел в историю. Видео
Лионель Месси принес победу "Майами Интер" в первом же матче за новый клуб. 36-летний нападающий сборной Аргентины в 1-м туре группового этапа Leagues Cup забил решающий гол в ворота "Крус Асуль" (2:1).
Месси вышел на замену на 54-й минуте, а на 94-й идеально выполнил штрафной. Месси мастерским ударом обвел стенку, отправив мяч точно в ворота.
Это стало 700-м голом в карьере аргентинского футболиста, без учета пенальти. Лео стал первым в истории игроком, которому покорилось это достижение.
За свои профессиональные выступления Месси забил 63 гола со штрафных: 50 в составе "Барселоны", 10 за сборную Аргентины, 2 – за ПСЖ.
Отметим, что вместе с Месси выступает и ветеран сборной Украины Сергей Кривцов. В кадр трансляции попал момент совместного празднования Лео и Сергея.
Также режиссер выхватил на трибунах шокированную Серену Уильямс и счастливую чету Бекхэмов, владеющих клубом.
Перед поединком Месси тепло поприветствовал звезда НБА Леброн Джеймс.
Во втором туре Leagues Cup в среду, 26 июля, "Интер Майами" сыграет против "Атланты Юнайтед". Начало в 02:30 ночи по киевскому времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, Месси 16 июля подписал с "Интером Майами" двухлетний контракт.
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