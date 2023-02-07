''Действующий контракт'': в сборной Украины по футболу объяснили ситуацию с новым тренером

Пресс-атташе национальной сборной Украины Александр Глывинский заявил о проведении переговоров Украинской ассоциации футбола (УАФ) с наставником арабского "Аль-Айна" Сергеем Реброва. При этом никаких решений относительно будущего тренера "сине-желтых" пока не принято, ведь у легенды "Динамо" есть действующий контракт.

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Об этом Глывинский рассказал в интервью изданию "Украинский футбол". По его словам, ближайший тренировочный сбор национальной команды начнется 20 марта, а уже 26-го "сине-желтые" стартуют в отборочном турнире к Евро-2024.

"Есть международный календарь сборных команд Украины, утвержденный исполкомом УАФ – соответствующая статья на сайте УАФ. Согласно ему сбор начинается 20 марта. По вопросу главного тренера ведутся переговоры руководителей комитета национальных сборных УАФ с потенциальными кандидатами. Как отметил президент УАФ Андрей Павелко, главный кандидат – Сергей Ребров, у которого сейчас действует контракт с клубом", – сказал Глывинский.

Напомним, по данным журналиста Виктора Вацко, уже определен расширенный состав сборной Украины на матч с Англией на старте Евро-2024, который утвердил экс-наставник "сине-желтых" Александр Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры Сергея Реброва с УАФ приостановлены. 48-летний специалист определился с некоторыми помощниками в тренерском штабе сборной Украины. Также СМИ узнали о категоричном решении легенды "Динамо" в отношении Александра Петракова.

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