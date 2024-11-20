'Что это, если не гойда?' Сборная России по футболу стала посмешищем после случившегося в матче с Сирией

Российские болельщики высмеяли разгромную победу своей национальной футбольной сборной над командой Сирии. Поединок в Волгограде накануне завершился со счетом 4:0.

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Россия одержала шесть побед подряд с общим счетом 34:0. Ранее она обыграла команды Брунея (11:0), Вьетнама (3:0), Беларуси (4:0), Сербии (4:0), Кубы (8:0). Поражений нет уже 9 матчей – с 11 сентября 2023 года, когда молодежный состав уступил Египту U23.

Юзеры в комментариях не оценили пафосность мероприятия и громкие заголовки местных СМИ, высмеяв подопечных Валерия Карпина, которые громят команды, наполовину состоящих из любителей.

"Теперь понятно, почему эту машину не допустили к отбору на ЧМ", "Что это если не гойда?", "Спасибо геостратегу, что можем наблюдать сильнейшую сборную России в истории, которая просто все крушит на своём пути", "Где бы еще найти побольше Брунеев?", "ЧМ-2026 не допущен к сборной России", – пишут пользователи.

Напомним, что сборная Сирии отказалась привозить на матч против команды России 7 футболистов основного состава.

15 ноября сборная России по футболу со счетом 11:0 в товарищеском матче обыграла второй состав национальной команды Брунея. Поединок состоялся 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогли привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске.

Изначально Россия должна была провести товарищескую игру с Пакистаном, однако она сорвалась. После этого команде предложили провести мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретиться с болельщиками.

Несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессора в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

5 сентября сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0. До этого в 2024 году РФ провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0.

18 ноября стало известно, что РФ не будет допущена до жеребьевки квалификационного раунда к чемпионату мира 2026 года по футболу, который примут США, Канада и Мексика.

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