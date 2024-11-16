'Даже братушки вытирают ноги'. То, как поступила со сборной России команда Сирии, вызвало истерику у россиян

Сборная Сирии отказалась привозить на матч против команды России 7 футболистов основного состава. Товарищеская игра пройдет на "Волгоград-Арене" 19 ноября и начнется в 19:30 по киевскому времени.

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"Но приехали не все основные игроки. В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы. Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве", – сообщили в пресс-службе сборной Сирии.

Такой поступок сирийской команды спровоцировал настоящую истерику у российских болельщиков.

"Цирк продолжается", "Блин, вам в лицо всякие карлики смеются, а вы и рады... Где гордость? Где достоинство? Страна с богатейшей историей и культурой – и до такого опуститься", "Даже братушки вытирают ноги, привозя резервистов.Ещё одна геополитическая победа", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 ноября сборная России по футболу со счетом 11:0 в товарищеском матче обыграла второй состав национальной команды Брунея. Поединок состоялся 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогли привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске.

Изначально Россия должна была провести товарищескую игру с Пакистаном, однако она сорвалась. После этого команде предложили провести мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретиться с болельщиками.

Несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессора в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

5 сентября сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0. До этого в 2024 году РФ провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0.

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