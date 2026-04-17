Ситуация с краденым русскими украинским зерном — то, что Израиль не арестовал вошедшее в порт Хайфы судно, отпустив его и не конфисковав само зерно, хотя Украина предупредила Иерусалим заранее, — максимально постыдная.

Следуя информации от Барака Равида (Axios), израильское министерство иностранных дел знало об этом судне за две недели до его прибытия в порт.

Две недели — это большой срок, и если у наших не было желания и храбрости, чтобы напрямую бодаться с русскими, арестовывая судно, можно было как минимум устраниться от этого и запретить судну с награбленным входить в порт.

Почему в итоге было выбрано самое малодушное и мелочное решение из всех возможных, оставим на совести тех, кто принимает решения.

Но, как мне кажется, после такой постыдной ситуации было бы правильно оказать Украине то или иное содействие в областях, где ей нужна помощь или поддержка, тем более что ее официальные лица не раз с такими просьбами обращались.

Это было бы и разумно, и справедливо, и отвечало бы в том числе интересам Израиля.