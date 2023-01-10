CAS вынес официальный вердикт, законно ли ФИФА отстранила сборную России по футболу

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Международной федерации футбола (ФИФА). 8 марта сборная России была отстранена от квалификации на чемпионат мира-2022 из-за войны в Украине.

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CAS по итогам рассмотрения жалобы принял решение, что ФИФА поступила абсолютно правильно.

"Обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасного, надежного и упорядоченного международного участия для остального мира", - говорится в вердикте.

В документе уточняется, что решение забанить сборную РФ не нарушает устав ФИФА или швейцарского законодательства и не является неправомерным использованием полномочий ФИФА.

"К сожалению, ФИФА была вынуждена принять решение, за которое РФС, российские футбольные команды, клубы и игроки не несут никакой ответственности, но которое имело и почти наверняка продолжит негативно сказываются на них и на российском футболе в целом", – сообщаетcя в тексте.

Напомним, что после вероломного нападения России на Украину 24 февраля, сборные Польши, Чехии и Швеции написали совместное письмо в ФИФА, в котором потребовали исключить Россию из отбора на ЧМ-2022.

Спустя несколько дней, ФИФА попыталась отделаться мелкими санкциями, лишив сборную России флага и гимна. Также команде из РФ позволили проводить свои домашние матчи лишь на нейтральных полях и без зрителей.

28 февраля российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за вторжения в Украину.

Такое решение вызвало настоящий шок у российских футбольных болельщиков.

Фанаты в ярости от действий своего президента, который развязал войну в Украине из-за чего последовали жесточайшие санкции от всего мира.

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